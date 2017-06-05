Александр Бухаров: Тренеры сборной привели всех в один тонус

Нападающий сборной России Александр Бухаров рассказал о подготовке к предстоящему матчу с командой Венгрии.

«Поработали мы плодотворно. И сам я чувствую, что прибавил, и, наверное, вся команда. Тренировались в одноразовом режиме, но успевали получить нагрузку и восстановиться.

Думаю, подготовились основательно. В принципе, все уже находились в хорошей форме. Кто-то играл больше, кто-то не играл, у многих были свои болячки. Тренеры привели всех в один тонус», - приводит слова Бухарова официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня и на начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.