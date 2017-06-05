Александр Бухаров: Тренеры сборной привели всех в один тонус
Нападающий сборной России Александр Бухаров рассказал о
подготовке к предстоящему матчу с командой Венгрии.
«Поработали мы плодотворно. И сам я чувствую, что
прибавил, и, наверное, вся команда. Тренировались в одноразовом режиме, но
успевали получить нагрузку и восстановиться.
Думаю, подготовились основательно. В принципе, все уже
находились в хорошей форме. Кто-то играл больше, кто-то не играл, у многих были
свои болячки. Тренеры привели всех в один тонус», - приводит слова Бухарова официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня и
на начнется в 21:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция
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