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Футбол  Венгрия- : -Россия
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Александр Бухаров: Тренеры сборной привели всех в один тонус

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий сборной России Александр Бухаров рассказал о подготовке к предстоящему матчу с командой Венгрии.

«Поработали мы плодотворно. И сам я чувствую, что прибавил, и, наверное, вся команда. Тренировались в одноразовом режиме, но успевали получить нагрузку и восстановиться.

Думаю, подготовились основательно. В принципе, все уже находились в хорошей форме. Кто-то играл больше, кто-то не играл, у многих были свои болячки. Тренеры привели всех в один тонус», - приводит слова Бухарова официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Венгрия – Россия состоится сегодня, 5 июня и на начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи. 

Матч

Венгрия - Россия

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

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