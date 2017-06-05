Защитник «Тосно» Константин Гарбуз перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярской команды.

29-летний россиянин подписал соглашение с клубом, рассчитанное на два года.

Напомним, что Гарбуз ранее уже играл в «Енисее» — в сезоне 2014/2015 он провел 32 матча и отдал 5 голевых передач.Кроме того, за свою карьеру он выступал за такие команды как волгоградский «Ротор», «Ростов», «СКА-Хабаровск», воронежский «Факел» и нижегородская «Волга».

Минувший сезон Константин провел в составе серебряного призера ФНЛ «Тосно», где сыграл 22 матча, забил два мяча и отдал две голевых передачи.

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