Артур Малоян подписал новый контракт с «Енисеем»
Один из лидеров «Енисея» Артур Малоян продлил контракт с
клубом на два года, сообщает официальный сайт краснодарской команды.
В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 34
матчах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Напомним, в «Енисей» форвард пришел в августе 2016
года из саранской «Мордовии». За свою карьеру воспитанник московского
«Спартака» успел поиграть за тульский «Арсенал»,
махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и
ярославский «Шинник».
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