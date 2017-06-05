Артур Малоян подписал новый контракт с «Енисеем»

Один из лидеров «Енисея» Артур Малоян продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный сайт краснодарской команды.

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 34 матчах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, в «Енисей» форвард пришел в августе 2016 года из саранской «Мордовии». За свою карьеру воспитанник московского «Спартака» успел поиграть за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и ярославский «Шинник».