Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артур Малоян подписал новый контракт с «Енисеем»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Один из лидеров «Енисея» Артур Малоян продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный сайт краснодарской команды.

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 34 матчах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, в «Енисей» форвард пришел в августе 2016 года из саранской «Мордовии». За свою карьеру воспитанник московского «Спартака» успел поиграть за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и ярославский «Шинник».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Тосно» Константин Гарбуз перешел в «Енисей»Защитник «Тосно» Константин Гарбуз перешел в «Енисей», сообщает официальный сайт красноярской команды.Евгений Ловчев: Для Аленичева переезд в Красноярск - правильное решениеНаш обозреватель Евгений Ловчев – о возможном назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».Аленичев станет главным тренером «Енисея»По данным «Советского спорта», Дмитрий Аленичев в ближайшее время станет главным тренером красноярского «Енисея».Спортивный директор «Енисея»: Следующий тренер будет подобран под серьезные задачи клубаСпортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал уход из команды Андрея Тихонова, который подписал контракт с «Крыльями Советов».«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»Как сообщает официальный сайт «Енисея», российский специалист Андрей Тихонов отказался продлевать контракт с клубом.Три футболиста «Енисея» покинули командуФутбольный клуб «Енисей» завершил трудовые отношения с вратарем Милое Прековичем, а также защитниками Сергеем Цукановым и Росеном Колевым.Владимир Габулов: Ответственность в переходных матчах такая, что борьба за медали может показаться курортомКапитан «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о противостоянии с «Енисеем» в переходных матчах за место в РФПЛ.Тихонов возглавит «Крылья Советов»Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Тихонов. Сейчас он возглавляет «Енисей».Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открытГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.Команда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчейКоманда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчей«Арсенал» отстоял путевку в премьер-лиге, а «Оренбург» не смог – «Советский спорт» делится итогами стыковых матчей.Виталий Мутко: Главное, что стыковые матчи прошли в честной спортивной борьбеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал стыковые матчи за право играть в РФПЛ.Сергей Кирьяков: Мы очень довольны, что решили задачу остаться в РФПЛНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков посоветовал коллеге Андрею Тихонову заниматься своей командой.Сергей Кирьяков: Пусть Талалаев не попадается мне на глазаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков передал привет своим критикам.Андрей Тихонов: Даже в ФНЛ не играют так прямолинейно, как ТулаНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер гостей Андрей Тихонов был недоволен судейством и игрой соперника.«Арсенал» переиграл «Енисей» и сохранил прописку в РФПЛФутболисты тульского «Арсенала» на своем поле переиграли «Енисей» в ответном стыковом матче за право выступать в российской премьер-лиге со счетом 1:0.«Арсенал» – «Енисей» – 1:0. Как это было«Арсенал» – «Енисей» – 1:0. Как это былоВ рамках ответного переходного матча за право играть в РФПЛ тульский «Арсенал» сыграет с красноярским «Енисеем».Дмитрий Сибирцев: Пока сил было много, «Енисей» летел впередДиректор «Московского Театра «Новая Опера» им. Е.В.Колобова» Дмитрий Сибирцев поделился мнением о победе «Енисея» над «Арсеналом» (2:1) в первом стыковом матче.Стыковые матчи: шансы остались у всехСтыковые матчи: шансы остались у всехВ четверг прошли первые стыковые матчи за право сыграть в РФПЛ. «Советский спорт» рассказывает главное, что нужно знать о них.Игорь Чугайнов: Уже говорил, что 3:0 со «Спартаком» может для «Арсенала» плохо закончитьсяБывший главный тренер «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов прокомментировал победу «Енисея» над «Арсеналом» (2:1) в первом стыковом матче.Артур Малоян: В Тулу поедем не для того, чтобы не пропустить, а для того, чтобы забитьНападающий «Енисея» Артур Малоян, забивший победный мяч в первом стыковом матче с «Арсеналом» (2:1), прокомментировал успех красноярцев.
Бокс
Сергей Ковалев: Мой тренер не настолько глуп, чтобы самому предлагать услуги Уорду
Футбол
Дубль Азмуна помог Ирану обыграть Черногорию в товарищеском матче
Футбол
Кристиан Нобоа: Разговоры о переходе в «Зенит» шли еще год назад
Футбол
«Жирона» впервые в истории вышла в испанскую примеру
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Артур Малоян
Артур Малоянвсе новости