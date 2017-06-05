Рэйхол выиграл вторую гонку Индикара в Детройте, Алешин – 16-й
Победителем второй гонки Индикара в Детройте стал пилот «Рэйхол-Леттерман-Лэниган»
Грэм Рэйхол.
Второе место досталось гонщику команды «Пенске» Джозефу
Ньюгардену, его партнер по команде Уилл Пауэр замкнул тройку лидеров.
Российский пилот «Шмидт Петерсон» Алексей Алешин, стартовавший шестым, столкнулся с рядом механических проблем и в результате пришел к финишу 16-м.
В общем зачете после семи этапов с 303 очками лидирует Скотт Диксон («Чип Гэнасси), вторым идет Элио Кастроневес («Пенске»), в его активе 295 баллов. Замыкает тройку с 292 очками Такума Сато («Андретти Автоспорт»). Алешин расположился на 15-й строчке (177).
Индикар
Этап 7, Детройт
Вторая гонка
Топ-10
1. Грэм Рэйхол («Рэйхол-Леттерман-Лэниган») – 70 кругов
2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») +1,1772
3. Уилл Пауэр («Пенске») +2,6228
4. Такума Сато («Андретти Автоспорт») +3,8535
5. Симон Пажено («Пенске») +4,0810
6. Скотт Диксон («Чип Гэнасси») +4,6005
7. Александр Росси («Андретти-Херта Автоспорт») +6,1978
8. Чарли Кимболл («Чип Гэнасси») +6,6823
9. Элио Кастроневес («Пенске») +6,8439
10. Тони Канаан («Чип Гэнасси») +7,7201
…16. Михаил Алешин («Шмидт Петерсон») +1 круг