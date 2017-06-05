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Азар сломал лодыжку и выбыл на 6-8 недель

Источник:  Федерация футбола БельгииКомментарии

Полузащитник «Челси» Эден Азар на тренировке своей национальной сборной сломал лодыжку, сообщает пресс-служба Федерации футбола Бельгии.

Из-за травмы Азар пропустит товарищеский матч с командой Чехии и встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Эстонии.

Сообщается, что на восстановление может потребоваться от шести до восьми недель.

В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 43-х матчах лондонского клуба, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.

Напомним, подопечные Роберто Мартинеса после пяти матчей отбора с 13-ю очками возглавляют группу Н.

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