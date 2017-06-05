Азар сломал лодыжку и выбыл на 6-8 недель
Полузащитник «Челси» Эден Азар на тренировке своей
национальной сборной сломал лодыжку, сообщает пресс-служба Федерации футбола
Бельгии.
Из-за травмы Азар пропустит товарищеский матч с командой
Чехии и встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Эстонии.
Сообщается, что на восстановление может потребоваться от
шести до восьми недель.
В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 43-х
матчах лондонского клуба, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
Напомним, подопечные Роберто Мартинеса после пяти матчей
отбора с 13-ю очками возглавляют группу Н.
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