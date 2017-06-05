«Енисей» проведет сборы в Новогорске, где сыграет четыре матча

Футболисты «Енисея» выйдут из отпуска 15 июня и отправятся на сборы в Новогорск, сообщает официальный сайт красноярского клуба.

Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут четыре товарищеских матча: 21 июня против «Спартака-2», 25 июня две игры против «Уфы» и завершает подготовительный этап 29 июня матчем с «Химками».

После интенсивного тренировочного цикла игроки получат несколько дней отдыха, а затем соберутся в Красноярске на финальный этап подготовки к началу нового сезона ФНЛ, который стартует 8 июля.