«Енисей» проведет сборы в Новогорске, где сыграет четыре матча
Футболисты «Енисея» выйдут из отпуска 15 июня и отправятся
на сборы в Новогорск, сообщает официальный сайт красноярского клуба.
Во время учебно-тренировочных сборов красноярцы проведут
четыре товарищеских матча: 21 июня против «Спартака-2», 25 июня две
игры против «Уфы» и завершает подготовительный этап 29 июня матчем с
«Химками».
После интенсивного тренировочного цикла игроки получат
несколько дней отдыха, а затем соберутся в Красноярске на финальный этап
подготовки к началу нового сезона ФНЛ, который стартует 8 июля.
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