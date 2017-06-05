Пятикратный чемпион НБА Фишер арестован за вождение в нетрезвом виде

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лейкерс» Дерек Фишер арестован полицией США за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

Сообщается, что 42-летний бывший баскетболист в Лос-Анджелесе на своем автомобиле врезался в бетонный бордюр, после чего машину перевернуло. В автомобиле вместе с Фишером находилась его подруга актриса Глория Гован, оба они не пострадали.

Фишер был арестован и заключен под стражу после прохождения теста на состояние алкогольного опьянения.