Пятикратный чемпион НБА Фишер арестован за вождение в нетрезвом виде
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации
(НБА) в составе «Лейкерс» Дерек Фишер арестован полицией США за вождение в
нетрезвом виде, сообщает TMZ.
Сообщается, что 42-летний бывший баскетболист в Лос-Анджелесе
на своем автомобиле врезался в бетонный бордюр, после чего машину перевернуло.
В автомобиле вместе с Фишером находилась его подруга актриса Глория Гован, оба
они не пострадали.
Фишер был арестован и заключен под стражу после прохождения
теста на состояние алкогольного опьянения.
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