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Видео дня: На 3-м этапе ЧЕ по ралли полностью сгорел автомобиль Николая Грязина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На третьем этапе чемпионата Европы по ралли (ERC), лидировавший по ходу гонки Николай Грязин сошел с дистанции из-за возгорания автомобиля.

Причиной возгорания машины стал поврежденный бензобак, Грязин и штурман Ярослав Федоров не пострадали.

«Мы ехали по дороге с нормальной скоростью. Я почувствовал, что машина скользит, и подумал, что мы прокололи шину. Но оказалось, что задняя левая часть горит. Мы пробовали сбить огонь, но сделать что-то было уже невозможно», - рассказал Грязин.

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