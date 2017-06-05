Видео дня: На 3-м этапе ЧЕ по ралли полностью сгорел автомобиль Николая Грязина
На третьем этапе чемпионата Европы по ралли (ERC), лидировавший по ходу
гонки Николай Грязин сошел с дистанции из-за возгорания автомобиля.
Причиной возгорания машины стал поврежденный бензобак, Грязин и штурман Ярослав Федоров не пострадали.
«Мы ехали по дороге с нормальной скоростью. Я почувствовал,
что машина скользит, и подумал, что мы прокололи шину. Но оказалось, что задняя
левая часть горит. Мы пробовали сбить огонь, но сделать что-то было уже
невозможно», - рассказал Грязин.
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