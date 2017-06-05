Видео дня: На 3-м этапе ЧЕ по ралли полностью сгорел автомобиль Николая Грязина

На третьем этапе чемпионата Европы по ралли (ERC), лидировавший по ходу гонки Николай Грязин сошел с дистанции из-за возгорания автомобиля.

Причиной возгорания машины стал поврежденный бензобак, Грязин и штурман Ярослав Федоров не пострадали.

«Мы ехали по дороге с нормальной скоростью. Я почувствовал, что машина скользит, и подумал, что мы прокололи шину. Но оказалось, что задняя левая часть горит. Мы пробовали сбить огонь, но сделать что-то было уже невозможно», - рассказал Грязин.