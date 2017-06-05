Ветераны «Крыльев Советов» открыли детский футбольный турнир в Шентале

Заслуженные ветераны «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов и Равиль Аряпов открыли турнир «Лето с футбольным мячом» в Шенталинском районе, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Ветераны «Крыльев» поприветствовали участников турнира и пожелали им удачи, оставили подарки для ребят. После этого состоялась автограф и фото-сессии.

«В последний раз ветераны «Крыльев» были в Шентале 9 лет назад и были рады посетить район снова. Приятно видеть, что такое количество молодежи увлекается футболом, живет им. Желаю всем ребятам провести с мячом все лето, как и говорится в названии турнира, – отметил Валерьян Панфилов.