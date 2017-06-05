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«Орландо» вдевятером удержал ничью в матче с «Чикаго»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата МЛС «Орландо» на своем поле сыграл вничью с «Чикаго» (0:0).

Стоит отметить, что хозяева поля на 26-й минуте остались в меньшинстве, красную карточку получил Рафаэль Рамос, его партнер по команде итальянский полузащитник Антонио Ночерино также удалился с поля на 66-й минуте.

Бразильский игрок «Сити» Кака вышел на замену на 59-й минуте матча, а немец из команды соперника Бастиан Швайнштайгер отыграл весь матч.

«Чикаго» с 25-ю очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Орландо» в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 24 балла. 

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