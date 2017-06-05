Вячеслав Мельников: Нобоа же 32 года, сложно сказать, усиление ли это
Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал
переход Кристиана Нобоа из «Ростова» в «Зенит».
«Нобоа же 32 года. Сложно сказать, усиление ли это.
Центральная зона «Зенита» укомплектована. В «Ростове» он показывал надежную
игру.
В Петербурге же получается перебор центральных
полузащитников, их достаточно много. Так что только сезон покажет, усиление ли
это. Да, Нобоа обладает хорошим пасом. Однако скорость и выносливость в силу
возраста вряд ли соответствуют амбициям «Зенита» в чемпионате России и Лиге
Европы. Сезон покажет», - приводит слова Мельникова «Спорт день за днем».
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