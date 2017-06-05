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Вячеслав Мельников: Нобоа же 32 года, сложно сказать, усиление ли это

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал переход Кристиана Нобоа из «Ростова» в «Зенит».

«Нобоа же 32 года. Сложно сказать, усиление ли это. Центральная зона «Зенита» укомплектована. В «Ростове» он показывал надежную игру.

В Петербурге же получается перебор центральных полузащитников, их достаточно много. Так что только сезон покажет, усиление ли это. Да, Нобоа обладает хорошим пасом. Однако скорость и выносливость в силу возраста вряд ли соответствуют амбициям «Зенита» в чемпионате России и Лиге Европы. Сезон покажет», - приводит слова Мельникова «Спорт день за днем».

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