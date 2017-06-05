Александр Самедов: Первый тайм финала ЛЧ смотрели всей сборной
Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился
впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ювентус»
со счетом 4:1.
«Мы успели прилететь в Будапешт из Австрии прямо к началу матча. Первый тайм посмотрели вместе, второй ─ кто где. Я расстроился, болел за «Ювентус», но стоит поздравить «Реал», заслуженно выиграли, ─ цитирует Самедова «Спорта день за днем».
Напомним, сегодня, 5 июня сборная России в рамках контрольного матча сыграет с командой Венгрии.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция
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