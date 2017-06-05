Чемпионский болид Феттеля Red Bull RB6 появится в F1 2017
Разработчик гоночного симулятора F1 2017 компания Codemasters назвала
четвертую историческую машину, которая появится в видеоигре.
Этой машиной стал болид Red Bull RB6, на котором нынешний пилот «Феррари» Себастьян Феттель в 2010-м году завоевал свое первое чемпионство.
Ранее было объявлено о возвращении в игру режима гонок на классических автомобилях, первыми болидами были анонсированы McLaren MP4/4, Williams FW14B и Ferrari F2002.
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