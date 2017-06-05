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«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии финала плей-офф НБА, победив «Кливленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором матче серии финала плей-офф НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Кливленд» со счетом 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, в его активе 33 очка, 13 подборов и 6 передач, его партнер по команде Стивен Карри набрал на одно очко меньше, а у «Кавальерс» больше всего баллов заработал Леброн Джеймс – 29.

В серии до четырех побед «Голден Стэйт» удвоили свое преимущество в счете 2-0. Третий матч противостояния состоится 8 июня в Кливленде.

НБА. Плей-офф
Финал
Второй матч

Матч

Голден Стэйт - Кливленд - 132:113

Место и дата

05 июня 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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