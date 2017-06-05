«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии финала плей-офф НБА, победив «Кливленд»
Во втором матче серии финала плей-офф НБА «Голден Стэйт» на
домашней площадке обыграл «Кливленд» со счетом 132:113 (40:34, 27:30, 35:24,
30:25).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз»
Кевин Дюрант, в его активе 33 очка, 13 подборов и 6 передач, его партнер по
команде Стивен Карри набрал на одно очко меньше, а у «Кавальерс» больше всего
баллов заработал Леброн Джеймс – 29.
В серии до четырех побед «Голден Стэйт» удвоили свое
преимущество в счете 2-0. Третий матч противостояния состоится 8 июня в
Кливленде.
НБА. Плей-офф
Финал
Второй матч
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 132:113
Место и дата
05 июня 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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