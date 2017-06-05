Ромен Грожан: Люблю выступать в Монреале, это всегда доставляет удовольствие
Пилот «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от
предстоящего этапо Формулы-1, который пройдет в Монреале.
«Надеюсь, наша машина окажется достаточно эффективной.
Разумеется, скорости на канадской трассе намного выше, чем в Монако, и
характеристики трассы совсем другие. Из-за длинных прямых отрезков прижимная
сила там должна быть ниже. Но какие-то настройки ходовой части, думаю,
использовать можно.
Мне вся трасса нравится и нравилась всегда, я люблю выступать
в Монреале, это всегда доставляет удовольствие», - приводит слова Грожана F1new.ru.
Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня на автодроме имени Жиля Вильнева.
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