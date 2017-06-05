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Ромен Грожан: Люблю выступать в Монреале, это всегда доставляет удовольствие

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапо Формулы-1, который пройдет в Монреале.

«Надеюсь, наша машина окажется достаточно эффективной. Разумеется, скорости на канадской трассе намного выше, чем в Монако, и характеристики трассы совсем другие. Из-за длинных прямых отрезков прижимная сила там должна быть ниже. Но какие-то настройки ходовой части, думаю, использовать можно.

Мне вся трасса нравится и нравилась всегда, я люблю выступать в Монреале, это всегда доставляет удовольствие», - приводит слова Грожана F1new.ru.

Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня на автодроме имени Жиля Вильнева.

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