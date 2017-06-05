Венгрия – Россия. Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)
В рамках товарищеского матча сборная России сыграет с
командой Венгрии.
Встреча пройдет на поле стадиона «Групама» в Будапеште и
начнется в 21:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, в последний раз эти команды встречались также в товарищеском матче в ноябре 2014 года, тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло одержала победу со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция
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