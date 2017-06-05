Венгрия – Россия. Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)

В рамках товарищеского матча сборная России сыграет с командой Венгрии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Групама» в Будапеште и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались также в товарищеском матче в ноябре 2014 года, тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло одержала победу со счетом 2:1.