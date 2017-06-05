Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Венгрия – Россия. Начало текстовой трансляции в 21:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча сборная России сыграет с командой Венгрии.

Встреча пройдет на поле стадиона «Групама» в Будапеште и начнется в 21:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в последний раз эти команды встречались также в товарищеском матче в ноябре 2014 года, тогда российская сборная под руководством Фабио Капелло одержала победу со счетом 2:1.

Матч

Венгрия - Россия

Место и дата

05 июня 21:30, Групама Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Самедов: Первый тайм финала ЛЧ смотрели всей сборнойПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1.Александр Бухаров: Тренеры сборной привели всех в один тонусНападающий сборной России Александр Бухаров рассказал о подготовке к матчу с командой Венгрии.Дубль Азмуна помог Ирану обыграть Черногорию в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными Черногории и Ирана завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу иранцев.Гол полузащитника «Терека» Роши не помог Албании избежать поражения в матче с ЛюксембургомТоварищеский матч между сборными Люксембурга и Албании завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Люксембурга.Голландия в товарищеском матче разгромила Кот-д’ИвуарТоварищеский матч между сборными Голландии и Кот-д’Ивуара завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Голландии.Ирландия обыграла Уругвай в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными Ирландии и Уругвая завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1.Черчесов напугал венгров, а сборная показала ориентировочный состав на игруЧерчесов напугал венгров, а сборная показала ориентировочный состав на игруСборная России провела первую тренировку на «Гроупама Арене», где в понедельник сыграет товарищеский матч против Венгрии.Гегор Шабо: Ожидаем на предстоящий матч с Россией 12-14 тысяч зрителейПресс-атташе футбольной федерации Венгрии Гегор Шабо поделился мнением относительно количества зрителей, которые придут на товарищеский матч национальной команды против сборной России.Умирать на поле Венгрия не планирует. О сопернике сборной РоссииУмирать на поле Венгрия не планирует. О сопернике сборной России«Советский спорт» обратился к венгерскому коллеге с просьбой рассказать о сегодняшней сборной Венгрии.Дмитрий Комбаров: Роналду держит уровень с самого начала своей карьерыЗащитник сборной России и «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии Кубка конфедераций рассказал нужно играть против форварда сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду.Сиваков, Драгун и Баланович вызваны в сборную Белоруссии на матчи с Болгарией и Новой ЗеландиейСтал известен состав сборной Белоруссии на матч квалификации ЧМ-2018 против сборной Болгарии и на товарищеский матч со сборной Новой Зеландии.Бернд Шторк: Игра с Венгрией станет хорошей проверкой сборной России перед Кубком конфедерацийГлавный тренер венгерской команды Бернд Шторк поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи против сборной России.Александр Самедов: С Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в суткиПолузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов рассказал о подготовке сборной России к матчам Кубка конфедераций.Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузкиСтанислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает наши нагрузкиГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и полузащитник команды Александр Самедов ответили на вопросы журналистов.Участие Комбарова в матче с Венгрией под вопросомГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов - о составлении итогового списка тех, кто поедет на Кубок конфедераций.Ориентировочный состав сборной России на матч с Венгрией (видео)Сегодня сборная России провела открытую тренировку на «Гроупама Арене» перед товарищеским матчем с Венгрией.Станислав Черчесов: Колено Дзюбы не выдерживает полноценных нагрузокГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – об Артеме Дзюбе.Константин Сарсания: Дзюба в понедельник обсудит свою травму с врачами командыСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что форвард сборной России и питерского клуба обсудит свою травму с врачами команды.Дубль Моутинью помог португальцам разгромить киприотовФутболисты сборной Португалии на своем поле уверенно обыграли команду Кипра в товарищеском матче.Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить ДзюбуВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.
Футбол
Азар сломал лодыжку и выбыл на 6-8 недель
Футбол
Александр Бухаров: Тренеры сборной привели всех в один тонус
Футбол
«Сток Сити» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии
Легкая атлетика
Мария Ласицкене: Мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить
все новости
Венгрия
Венгриякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости