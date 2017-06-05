«Эвертон» заинтересован в покупке Варди
Нападающий «Лестера» и сборной Англии по футболу Джейми Варди может перейти в «Эвертон»,
сообщает Liverpool Echo.
По информации издания, 30-летний англичанин придет на
смену Ромелу Лукаку, который перейдет в «Челси».
Сообщается, что у Варди хорошие отношения со спортивным
директором «Ирисок» Стивом Уолшем, что может повлиять на этот трансфер.
Напомним, в минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах «лис», забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2020 года, а трансфертная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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