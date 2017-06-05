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«Эвертон» заинтересован в покупке Варди

Источник:  The Liverpool EchoКомментарии

Нападающий «Лестера» и сборной Англии по футболу Джейми Варди может перейти в «Эвертон», сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, 30-летний англичанин придет на смену Ромелу Лукаку, который перейдет в «Челси».

Сообщается, что у Варди хорошие отношения со спортивным директором «Ирисок» Стивом Уолшем, что может повлиять на этот трансфер.

Напомним, в минувшем сезоне форвард принял участие в 48 матчах «лис», забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2020 года, а трансфертная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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