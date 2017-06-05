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Неймар и Хэмилтон посетили матч НБА «Голден Стэйт» - «Кливленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Неймар и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетили второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (132:113).

Напомним, встреча завершилась победой «Уорриорз». А самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, в его активе 33 очка, 13 подборов и 6 передач. 

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