Неймар и Хэмилтон посетили матч НБА «Голден Стэйт» - «Кливленд»
Полузащитник «Барселоны» Неймар и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетили второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (132:113).
Courtside at Game 2 of the #NBAFinals— NBA (@NBA) 5 июня 2017 г.
🏈 @OBJ_3
🏎 @LewisHamilton
⚽️ @neymarjr pic.twitter.com/6FdevmMzVx
Напомним, встреча завершилась победой «Уорриорз». А самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, в его активе 33 очка, 13 подборов и 6 передач.
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