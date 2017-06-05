Неймар и Хэмилтон посетили матч НБА «Голден Стэйт» - «Кливленд»

Во втором матче серии финала плей-офф НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Кливленд» со счетом 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25).

«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии финала плей-офф НБА, победив «Кливленд» Во втором матче серии финала плей-офф НБА «Голден Стэйт» на домашней площадке обыграл «Кливленд» со счетом 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25).

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лейкерс» Дерек Фишер арестован полицией США за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

Пятикратный чемпион НБА Фишер арестован за вождение в нетрезвом виде Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лейкерс» Дерек Фишер арестован полицией США за вождение в нетрезвом виде, сообщает TMZ.

В истории «Барселоны» начинается новый этап. После трех лет руководства Луиса Энрике эстафета переходит к Эрнесто Вальверде.

Семь вызовов, которые ожидают Вальверде на тренерской скамье «Барселоны»

Семь вызовов, которые ожидают Вальверде на тренерской скамье «Барселоны» В истории «Барселоны» начинается новый этап. После трех лет руководства Луиса Энрике эстафета переходит к Эрнесто Вальверде.

Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня

Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Леброн Джеймс: В составе «Уорриорз» трудно выделить одного лидера Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился мнением о сопернике по финалу НБА – «Голден Стэйт Уорриорз».

Валерий Рейнгольд: Роналду, конечно, лучше Месси Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Критиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю перед вторым матчем финальной серии НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» выделил задачи для своей команды.

Тайрон Лю: Нельзя позволять Дюранту бросать Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю перед вторым матчем финальной серии НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» выделил задачи для своей команды.

Майк Браун: Мы очень разные с Керром

Майк Браун: Мы очень разные с Керром Временно выполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» ассистент Майк Браун рассказал о своем отличии от главного тренера команды Стива Керра.

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит заявил, что его команда всегда будет играть в рамках правил.

Джей Ар Смит: «Кливленд» не будет играть грязно Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит заявил, что его команда всегда будет играть в рамках правил.

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон посетовал, что его команде не хватает главного тренера Стива Керра на скамейке.

Клэй Томпсон: Нам не хватает Керра на скамейке

Клэй Томпсон: Нам не хватает Керра на скамейке Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон посетовал, что его команде не хватает главного тренера Стива Керра на скамейке.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала».

Арда Туран согласился на переход в «Арсенал» Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала».

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон выразил мнение, что его команде нужно прибавлять в жесткости в финальной серии с «Голден Стэйт».

Тристан Томпсон: Мы должны играть более жестко Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон выразил мнение, что его команде нужно прибавлять в жесткости в финальной серии с «Голден Стэйт».

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что не ощущает давления СМИ в финальной серии.

Леброн Джеймс: Мне уже нет нужды кому-то что-то доказывать

Леброн Джеймс: Мне уже нет нужды кому-то что-то доказывать Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что не ощущает давления СМИ в финальной серии.

Эрнесто Вальверде: Хочу побеждать в каждом матче с «Барселоной» Новый главный тренер «Барселоны» Алехандро Вальверде ставит перед собой максимальные задачи.

Роналду обогнал в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов форварда «Барселоны» Лионеля Месси. У обоих теперь по 11 мячей.

Роналду обогнал Месси в бомбардирской гонке текущего розыгрыша Лиги чемпионов Роналду обогнал в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов форварда «Барселоны» Лионеля Месси. У обоих теперь по 11 мячей.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Арда Туран может перейти в «Арсенал» за 25 миллионов евро

Арда Туран может перейти в «Арсенал» за 25 миллионов евро Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о том, как американские спортсмены отнеслись к победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Тимофей Мозгов: Некоторые баскетболисты отказывались останавливаться в отелях Трампа Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о том, как американские спортсмены отнеслись к победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Тимофей Мозгов: В 35 лет основная масса профессиональных спортсменов - наполовину инвалиды Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о своем отношении к профессиональному спорту.