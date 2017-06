Неймар и Хэмилтон посетили матч НБА «Голден Стэйт» - «Кливленд»

Полузащитник «Барселоны» Неймар и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посетили второй матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Кливлендом» (132:113).

Courtside at Game 2 of the #NBAFinals

🏈 @OBJ_3

🏎 @LewisHamilton

⚽️ @neymarjr pic.twitter.com/6FdevmMzVx