«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Подмосковные «Химки» в пятом матче полуфинала Единой Лиги ВТБ обыграли «Зенит» и вышли в финал турнира, где сыграют с ЦСКА.

А вот футбольный «Зенит» пополнился футболистом «Ростова», Кристиан Нобоа подписал контракт на три года с клубом из Петербурга.

На следующей неделе в питерский клуб перейдут полузащитник «Рубина» Максим Канунников и защитник «Ростова» Денис Терентьев.

В матче Мировой лиги мужская сборная России по волейболу проиграла болгарам, ведя в счете 2:0 после двух партий.

Россиянка Мария Ласицкене (Кучина) стала первой на турнире в Польше в прыжках в высоту.

«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии финала плей-офф НБА, победив «Кливленд»

Дубль Сердара Азмуна помог Ирану обыграть Черногорию в товарищеском матче. В параллельной встрече голландцы забили пять безответных мячей в ворота ивуарийцев.

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар на тренировке сломал лодыжку и выбыл на два месяца.

«Сток Сити» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии.

Карен Хачанов обыграл Изнера и пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», а Светлана Кузнецова уступила Возняцки.

Криштиану Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов.

Видео дня: На 3-м этапе ЧЕ по ралли полностью сгорел автомобиль Николая Грязина

Цитата дня: «Разговоры о переходе в «Зенит» шли еще год назад», - Кристиан Нобоа.

Обязательно к прочтению:

Черчесов напугал венгров, а сборная показала ориентировочный состав на игру

Панарин, Малкин или Гусев? Рейтинг самых крутых наших игроков сезона 2016/17

Готовься, Маррэй! Карен Хачанов вышел в четвертый круг «Ролан Гарроса»

Окленд, Сеул, Манаус. Календарь турниров ММА на эту неделю