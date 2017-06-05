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«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Подмосковные «Химки» в пятом матче полуфинала Единой Лиги ВТБ обыграли «Зенит» и вышли в финал турнира, где сыграют с ЦСКА.

А вот футбольный «Зенит» пополнился футболистом «Ростова», Кристиан Нобоа подписал контракт на три года с клубом из Петербурга.

На следующей неделе в питерский клуб перейдут полузащитник «Рубина» Максим Канунников и защитник «Ростова» Денис Терентьев. 

В матче Мировой лиги мужская сборная России по волейболу проиграла болгарам, ведя в счете 2:0 после двух партий.

Россиянка Мария Ласицкене (Кучина) стала первой на турнире в Польше в прыжках в высоту.

«Голден Стэйт» удвоил преимущество в серии финала плей-офф НБА, победив «Кливленд» 

Дубль Сердара Азмуна помог Ирану обыграть Черногорию в товарищеском матче. В параллельной встрече голландцы забили пять безответных мячей в ворота ивуарийцев.

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар на тренировке сломал лодыжку и выбыл на два месяца. 

«Сток Сити» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии.

Карен Хачанов обыграл Изнера и пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», а Светлана Кузнецова уступила Возняцки.

Криштиану Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов.

Видео дня: На 3-м этапе ЧЕ по ралли полностью сгорел автомобиль Николая Грязина

Цитата дня: «Разговоры о переходе в «Зенит» шли еще год назад», - Кристиан Нобоа.

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