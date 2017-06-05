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«Барселона» нацелилась на Ди Марию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, на игрока сборной Аргентины претендует «Барселона». Отмечается, что в стане каталонского клуба игрока парижан рассматривают в качестве замены Арда Турану.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Турции перейдет этим летом в лондонский «Арсенал», а сумма сделки составит 25 млн евро.

Добавим, что с 2010 по 2014 гг. 29-летний Ди Мария защищал цвета мадридского «Реала».

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