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Джейк Гюнцель: Завтра Малкин будет готов показать все, на что способен

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель уверен в мотивации своего партнера Евгения Малкина на четвертый матч Кубка Стэнли против «Нэшвилла».

Напомним, игра состоится завтра на домашней арене «Предаторз».

«В одной игре всякое может случиться. Малкин очень хорошо знает хоккей. Завтра он будет готов показать все, на что способен. Мы в него верим», – цитирует Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Отметим, что счет в серии - 2:1 в пользу «Питтсбурга».

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