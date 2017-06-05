Коэнтрау близок к переходу в лиссабонский «Спортинг»
Как сообщает AS, защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау этим летом вернется в Португалию.
По информации источника, 29-летний игрок перейдет в лиссабонский «Спортинг». Отмечается, что футболист «сливочных» сегодня пройдет медицинское обследование, а сумма трансфера составит 35 млн евро.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зинедин Зидан не собирается отпускать Коэнтрау в другой клуб.
В минувшем сезоне защитник сыграл 6 матчей и не отметился голевыми действиями.
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