Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Венгрия- : -Россия
Футбол  Бельгия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший врач «Спартака»: Мой уход из клуба? С качеством работы это никак не связано

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн рассказал об уходе из столичного клуба.

– Вы отработали в «Спартаке» 13 лет. Когда узнали, что контракт не будет продлен?
– За неделю до его окончания. Мне сказали, что это решение главного тренера. Попросили приехать и забрать документы.

– Карреру что-то не устраивало?
– Я знаю, что произошло. И в команде знают. Но говорить не буду. Зачем? Контракт закончился, я уже ушел. С качеством моей работы это никак не связано. Мне и в клубе говорили: Лю, претензий нет, все отлично, просто тренер не хочет продлевать контракт. С Каррерой я не общался. Недавно просил узнать у переводчика, всем ли доволен тренер. Мне передали: «Массимо про тебя вообще ничего не говорил. Все о’кей».

– Иголки ему не ставили?
– Каррере? Ставил! Он приходил ко мне с коленом – я иголками все вылечил.

– И кто же теперь будет этим заниматься?
– Уверен, они и без меня продолжат делать то, что нужно. Ну, не будет теперь иголок – ничего страшного! В других командах тоже их нет. Будет ли этого не хватать игрокам? Думаю, да. Они меня очень любили, на все процедуры ходили с удовольствием. Когда узнали, что ухожу, Глушаков, Ребров – все позвонили. Спрашивали: «Лю, почему уходишь? Что случилось?» Я отвечал то же, что и вам: тренер так решил, – заявил специалист в интервью «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Балотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛБалотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Пока у «Спартака» одни эмоции. На них далеко не уедешь. Рейтинг ЛовчеваПока у «Спартака» одни эмоции. На них далеко не уедешь. Рейтинг ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев представил свою пятерку лучших тренеров минувшего сезона РФПЛ.«Тосно» арендовало нападающего «Спартака»Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе следующий сезон проведет на правах аренды в «Тосно».«Спартак» интересуется защитником «Гента» Фоке«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Гента» Тома Фоке, сообщает Voetbal Nieuws.be.«Рома» планирует купить ПромесаПолузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Роме».Наталья Билан: У «Зенита» самая молодая аудиторияКреативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о среднем возрасте болельщиков команд РФПЛ.«Спартак» подтвердил уход из клуба ЖирковаЗаместитель председателя совета директоров «Спартака» Александр Жирков покинул клуб, сообщает официальный сайт красно-белых.Массимо Каррера: Будем стараться развивать «Спартак»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими ожиданиями от грядущего сезона.Экс-игрок «Спартака» Алекс принял решение завершить карьеруБывший бразильский полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини решил повесить бутсы на гвоздь.Евгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераныЕвгений Ловчев: Аленичева Федуну навязали болельщики, окружение и ветераныОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о возможном возвращении Дмитрия Аленичева в тульский «Арсенал».4:3 в пользу Карреры. Как тренер «Спартака» обыгрывал Манчини (видео)4:3 в пользу Карреры. Как тренер «Спартака» обыгрывал Манчини (видео)Главная интрига предстоящего чемпионата России – кто итальянских тренеров окажется сильнее, Каррера, или Манчини.Демин, Гришанов и Лю Хуншэн покидают «Спартак»В московском «Спартаке» произошли изменения в административном и медицинском штабах.Геннадий Зюганов: Считаю, что легионеры в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА – это плохоПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением о легионерах в российском футболе.Ильсур Метшин: Зобнин был практически в «Рубине», но Грасии он был не нуженБывший президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, кто принимал участие в формировании состава команды в этом сезоне.Веллитон: Вклад Карреры в чемпионство «Спартака» трудно переоценитьБывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.Аяз Гулиев: Не знаю, вернусь ли в «Спартак». Все решится в ближайшие 10 днейПолузащитник Аяз Гулиев, который принадлежит «Спартаку» и выступал за «Анжи» на правах аренды, сказал, что пока не знает, где продолжит карьеру.Руслан Нигматуллин: Обрадуюсь, если Манчини не повторит успех КаррерыРуслан Нигматуллин: Обрадуюсь, если Манчини не повторит успех КаррерыБывший голкипер сборной России поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».Виктор Васин: В игре со «Спартаком» я получил надежную прививку – теперь выбью мяч в аутЗащитник московского ЦСКА Виктор Васин, вспоминая свою ошибку допущенную в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака», признался, что она стала следствием потери концентрации.«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ«Советский спорт» собрал 10 лучших спортивных цитат первого дня Петербургского международного экономического форума.Дмитрий Комбаров: В 30 лет все только начинается: опыт накоплен, а сил не убавляетсяЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о том, как чувствует себя в 30 лет.
Ралли
Видео дня: На 3-м этапе ЧЕ по ралли полностью сгорел автомобиль Николая Грязина
Футбол
Азар сломал лодыжку и выбыл на 6-8 недель
Футбол
Александр Бухаров: Тренеры сборной привели всех в один тонус
Футбол
«Сток Сити» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости