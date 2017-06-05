Российские телеканалы купили права на Кубок конфедераций за 4 млн евро

Как сообщает издание «Ведомости», российские телеканалы купили права на показ матчей Кубка конфедераций-2017.

Отмечается, что сумма сделки оценивается в 4 миллиона евро.

«Буквально в последний момент перед стартом Кубка конфедераций стороны решили, что пакетной сделки не будет, и «примерно договорились» по стоимости прав на показ именно этого соревнования – около 4 миллионов евро», – говорится в заявлении источника.

Напомним, Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).