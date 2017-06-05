Салах станет игроком «Ливерпуля» в течение недели
Как сообщает Daily Telegraph, полузащитник сборной Египта Мохаммед Салах близок к переходу в «Ливерпуль».
Согласно источнику, стороны близки к заключению контракта. Отмечается, что сумма трансфера составит 35 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что «Рома», которая владеет правами на игрока, отвергла предложение «красных» в размере 34 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел во всех турнирах 41 матч, забил 19 голов и отдал 15 голевых передач.
Добавим, что ранее Салах выступал в составе «Челси».
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