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Данни объявил об уходе из «Зенита»

Источник:  InstagramКомментарии

Капитан «Зенита» Мигель Данни сообщил на своей странице в инстаграме о решении уйти из петербургского клуба после завершения срока контракта.

- С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Я провел 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения, - написал Данни в социальной сети. 

Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.

Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

Напомним, Данни стал игроком «Зенита» в августе 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.

Контракт футболиста с петербургским клубом официально истечет 30 июня. 

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