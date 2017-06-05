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Борис Михайлов: Селекция ЦСКА? Той конкуренции, которая была в СССР, сейчас и в помине нет

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал игру форварда московского ЦСКА Валерия Ничушкина, а также высказался о селекции столичного клуба.

«Я убежден, что у второго сезона Ничушкина в ЦСКА есть очень большой потенциал. Да я бы не сказал, что и первый сезон у Валерия не получился. Он, на мой взгляд, по ходу чемпионата адаптировался, прибавлял и совсем не случайно в итоге пробился на чемпионат мира. Статистика у Валерия неплохая – 11 шайб и 24 очка в 36 матчах чемпионата, а также один из лучших показателей полезности «+25». Но я соглашусь, что все свои возможности наш нападающий не показал, он обязан играть сильнее.

За счет чего Ничушкин может добавить? Во-первых, он уже полностью адаптировался на европейском льду. Во-вторых, в игровой системе ЦСКА после назначения на пост главного тренера Игоря Никитина, видимо, появятся определенные изменения. Наверное, эти изменения пойдут Ничушкину только на пользу. В прошлогодней системе, построенной на прессинге и силовом давлении, тому же Ничушкину немного не хватало игровой свободы. Никитин уже сказал, что ЦСКА и дальше будет играть на результат, но в более комбинационный, если хотите, красивый хоккей. Не исключаю, что теперь Ничушкин сможет задышать полной грудью.

Армейские хоккеисты безупречно отработали чемпионат мира и стали лидерами национальной команды. Мы надеемся, что определенные корректировки в тренерском штабе, в системе игры позволят армейцам пойти еще дальше – и прежде всего в плей-офф.

Селекция ЦСКА? Той конкуренции, которая была в СССР, сейчас и в помине нет, поэтому каждый в нынешнем ЦСКА обязательно найдет свое место. И мест этих много. Ни один из наших, как вы говорите, звездных новичков не пробился на чемпионат мира. От любых оценок состава любого клуба КХЛ я бы воздержался. Вот начнется сезон и мы увидим, кто кого превосходит. А пока все оценки – из категории пустых разговоров», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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