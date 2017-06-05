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Рогозин принял участие в церемонии открытия первого чемпионата мира по стрельбе из карабина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин принял участие в церемонии открытия первого чемпионата мира по стрельбе из карабина, который состоится в России. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.

Церемония открытия состоялась в минувшее воскресенье в подмосковном парке «Патриот». 

Напомним, в турнире примут участие более 750 спортсменов из 39 стран, а матчи пройдут с 5 по 10 июня. 11 июня будут объявлены победители.

Отметим, что Россия оказалась единственной из претендентов на проведение чемпионата мира по стрельбе из карабина, кто выполнил все требования по подготовке стрелкового объекта для проведения столь масштабных соревнований. 

Помимо Рогозина гостей и участников турнира приветствовали заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, а также президент Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос и глава Международной ассоциации судей Дино Евангелионос.

Вице-премьер РФ передал участникам обращение президента РФ Владимира Путина. «Вам предстоит продемонстрировать свое искусство на первом в истории этого вида спорта мировом первенстве. Уверен, что ваше здоровое соперничество на стрельбище и дружеское общение между спортсменами и болельщиками послужат пропаганде спорта, распространению высокой культуры обращения с оружием, укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами наших стран в интересах всеобщего мира и безопасности», – говорится в обращении.

Ник Алексакос отметил, что построенный в «Патриоте» многофункциональный огневой центр является одним из самых больших и высокотехнологичных в мире объектов подобного типа.


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