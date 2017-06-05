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Экс-игрок «Зенита»: Для Кержакова приход Манчини – последний шанс сыграть на ЧМ-2018

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что 34-летний форвард Александр Кержаков может вернуться в основу питерского клуба при новом тренере.

Напомним, совсем недавно было объявлено, что наставником «Зенита» назначен итальянец Роберто Манчини. 

«Не исключено, что со сменой тренера и у Александра появится перспектива. Для него приход Манчини – это, по сути, последний шанс снова получать регулярную игровую практику, дающую возможность выступить за сборную на домашнем чемпионате мира. В таком чемпионате, как российский, Кержаков еще вполне востребован и может играть», – цитирует Канищева «Спорт уик-энд».

В минувшем сезоне Кержаков провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.  

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