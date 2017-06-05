Морозов выступит на этапе Кубка мира в Москве
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Владимир Морозов сообщил, что планирует выступить на этапе турнира в Москве, несмотря на смену формата.
Напомним, московский этап Кубка мира по плаванию состоится со 2 по 3 августа. Международная федерация плавания (FINA) неделей ранее объявила о смене формата турнира, в частности в программу московского этапа не вошла одна из профильных дистанций Морозова – 100 м вольным стилем.
«На этапе выступать планирую. Насколько знаю, будут не все дисциплины, может, попробую себя в чем-то новом. На последних двух выходных выступал на местных стартах, готовность по результатам хорошая», – цитирует Морозова агентство «Р-Спорт».
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