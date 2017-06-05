Спортивный директор «Шальке»: Вайнцирль не рассчитывает на Коноплянку

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель сказал, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не рассчитывает на полузащитника Евгения Коноплянку.

«Коноплянка сказал мне, что он не согласен с оборонительным стилем «Шальке» при Вайнцирле. Я попросил Маркуса пообщаться с Евгением, чтобы он знал, на что может рассчитывать. Вайнцирль сказал, что Коноплянка не входит в его планы на следующий сезон», - цитирует Хайделя reviersport.de.

Ранее Коноплянка в интервью назвал Вайнцирля трусом. В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.