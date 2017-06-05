Спортивный директор «Шальке»: Вайнцирль не рассчитывает на Коноплянку
Спортивный директор «Шальке»
Кристиан Хайдель сказал, что главный тренер команды Маркус Вайнцирль не
рассчитывает на полузащитника Евгения Коноплянку.
«Коноплянка сказал мне, что он
не согласен с оборонительным стилем «Шальке» при Вайнцирле. Я попросил
Маркуса пообщаться с Евгением, чтобы он знал, на что может рассчитывать.
Вайнцирль сказал, что Коноплянка не входит в его планы на следующий сезон», -
цитирует Хайделя reviersport.de.
Ранее Коноплянка в интервью назвал Вайнцирля
трусом. В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей
за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.
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