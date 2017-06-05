День в истории. Юлии Липницкой исполнилось 19 лет

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Фурсенко стал председателем правления «Зенита», Сампаоли покинул «Севилью», Манчини может сменить Луческу. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий дайджест главных новостей дня.

Сотникова, Липницкая, Ильиных и Жиганшин не будут участвовать в Гран-при в следующем сезоне Стал известен состав участников Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2017/2018. В списках не значатся несколько известных российских фигуристов.

Сотникова и Липницкая в числе кандидатов в сборную России на олимпийский сезон Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал о подготовке сборной России к следующему, олимпийскому сезону. Он отметил, что в числе кандидатов в сборную есть Юлия Липнцикая и Аделина Сотникова.

Этери Тутберидзе: Липницкая ко мне никогда не вернется Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, как ее бывшая ученица Юлия Липницкая перешла к Алексею Урманову.

Липницкая пропустит финал Кубка России Российская фигуристка Юлия Липницкая не сможет принять участие в финале Кубка России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Максим Ковтун: Сотникова и Липницкая могут вернуться на свой прежний уровень Российский фигурист Максим Ковтун уверен в том, что олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Юлия Липницкая снова смогут бороться за призовые места на крупных соревнованиях.

Евгений Плющенко: Липницкой надо не форсировать подготовку, а залечить все травмы Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал нестабильность выступлений Юлии Липницкой.

Виталий Мутко: Хочется, чтобы череда неудач у Липницкой закончилась Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко пожелал скорейшего выздоровления фигуристке Юлии Липницкой.

Алексей Урманов: Пока рано говорить, выступит ли Липницкая в нынешнем сезоне Тренер российской фигруистки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Он отметил, что не знает, выступит ли она в текущем сезоне.

Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бывает Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.

Липницкая пропустит чемпионат России Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

День в истории. Алексею Урманову – 43 года! 17 ноября свой 43-й день рождения отмечает олимпийский чемпион-1994, бывший фигурист-одиночник, а ныне тренер Алексей Урманов.

Алексей Урманов: Липницкая прошла все процедуры медицинского обследования Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов сказал, что его подопечная прошла медицинское обследование и продолжит подготовку к чемпионату России.

Алексей Урманов: Никто не бросает Липницкую в этой сложной ситуации Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов уверен, что его подопечная справится с тяжелой ситуацией, в которой она оказалась после инцидента на московском этапе серии Гран-при.

Александр Горшков: Во вторник Липницкая начнет обследование в связи с травмой Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал травму олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Наталья Бестемьянова: Кто-то не досмотрел за диетой Липницкой, она очень похудела Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги завершившегося в Москве третьего этапа «Гран-при» «Кубок Ростелеком».

Юлия Липницкая: Будет и на нашей улице праздник Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая поблагодарила болельщиков за поддержку.

Илья Авербух: Липницкая выглядит очень хорошо с точки зрения внешней эстетики Хореограф Илья Авербух высказался о перспективах олимпийской чемпионки Юлии Липницкой в нынешнем сезоне.