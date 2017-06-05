День в истории. Юлии Липницкой исполнилось 19 лет
Сегодня отмечает день
рождения российская фигуристка Юлия Липницкая. Ей исполнилось 19 лет.
Липницкая – олимпийская чемпионка
Сочи в командных соревнованиях, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата
мира. Победительница трех этапов Гран-при, серебряный призер финала Гран-при.
Чемпионка мира среди юниоров. Дважды становилась серебряным призером чемпионата
России.
В личных соревнованиях
Липницкая на Олимпиаде в Сочи заняла пятое место.
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