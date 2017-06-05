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День в истории. Юлии Липницкой исполнилось 19 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения российская фигуристка Юлия Липницкая. Ей исполнилось 19 лет.

Липницкая – олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира. Победительница трех этапов Гран-при, серебряный призер финала Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров. Дважды становилась серебряным призером чемпионата России.

В личных соревнованиях Липницкая на Олимпиаде в Сочи заняла пятое место.

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