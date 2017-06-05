«Зенит»: Данни – настоящая легенда клуба

Петербургский «Зенит» подтвердил на официальном сайте уход полузащитника Мигеля Данни после истечения срока контракта.

– Мигель Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» и очень быстро стал своим для петербургских болельщиков – в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

Затем Данни провел в футболке самого популярного клуба России еще 255 матчей, в которых отдавал все силы без остатка. Он внес неоценимый вклад в три чемпионства «Зенита», благодаря чему на клубной эмблеме теперь красуется звезда.

За время карьеры в «Зените» Данни проявил невероятное мужество и силу воли – трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.

Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии «Зенита».

Данни – настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении клуба.

Ранее футболист объявил об уходе из «Зенита» на своей странице в инстаграме и отметил, что уважает решение клуба не продлевать с ним контракт.

Напомним, Данни стал игроком «Зенита» в августе 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.

Контракт 33-летнего полузащитника с петербургским клубом официально истечет 30 июня.