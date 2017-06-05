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Адонис Стивенсон: Не моя вина, что Ковалев отказался от боя

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон не согласен с мнением, что лучший боксер полутяжелого дивизиона определится 17 июня в поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом

«Я – король. Критика меня не волнует. Я являюсь чемпионом уже 4 года. Не моя вина, что Ковалев отказался от боя. Не моя вина, что Хопкинс ушел на HBO. Я – король полутяжеловесов, а когда ты – король, то кончено же тебя будут критиковать. Люди говорят, а я все еще чемпион», – приводит слова канадца Allboxing.ru.

Напомним, Ковалев и Стивенсон могли провести поединок 2 года назад. Однако представители канадца не хотели добровольно договариваться о бое, и WBC назначили торги. 

Эта ситуация сыграла против россиянина, поскольку его промоутер Кэти Дува отказалась от торгов. Причина заключалась в том, что Ковалев связан эксклюзивным контрактом с каналом HBO, и не может драться на других каналах, а в случае очень даже вероятной победы на торгах команды Стивенсона, поединок был бы на канале Showtime.


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