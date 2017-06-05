«Бавария» рассчитывает продать Косту и Саншеша за 75 миллионов евро

Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» может продать Косту за 40 миллионов евро. На игрока претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

За Саншеша они хотели бы выручить не менее 35 миллионов. На игрока претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Интер» и «Марсель».

В прошедшем сезоне 26-летний Дуглас Коста провел 34 матча за «Баварию» и забил семь мячей при девяти голевых передачах. 19-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей.