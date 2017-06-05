«Бавария» рассчитывает продать Косту и Саншеша за 75 миллионов евро
«Бавария» готова расстаться с полузащитниками Дугласом Костой и Ренату Саншешем. При этом они рассчитывают выручить за них серьезные деньги.
Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» может продать Косту за 40 миллионов
евро. На игрока претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер
Сити».
За Саншеша они хотели бы
выручить не менее 35 миллионов. На игрока претендуют «Ювентус», «Манчестер
Юнайтед», «Монако», «Интер» и «Марсель».
В прошедшем сезоне 26-летний
Дуглас Коста провел 34 матча за «Баварию» и забил семь мячей при девяти голевых
передачах. 19-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей.
Как сообщает немецкое издание Bild, «Бавария» может продать Косту за 40 миллионов
евро. На игрока претендуют «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер
Сити».
За Саншеша они хотели бы
выручить не менее 35 миллионов. На игрока претендуют «Ювентус», «Манчестер
Юнайтед», «Монако», «Интер» и «Марсель».
В прошедшем сезоне 26-летний
Дуглас Коста провел 34 матча за «Баварию» и забил семь мячей при девяти голевых
передачах. 19-летний Ренату Саншеш провел 25 матчей.
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