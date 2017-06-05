«Калгари» отправил запрос «Вашингтону» по обмену Овечкина

Как сообщает Twitter RumorBreak, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может перебраться в «Калгари».

Согласно источнику, «Флэймз» отправили запрос в «Кэпиталз» об обмене игрока сборной России. Отмечается, что столичный клуб планирует получить за своего капитана защитника Оливера Шилингтона, форварда Сэма Беннетта и несколько драфт-пиков первого раунда.

Также источник сообщает, что канадская команда не собирается обменивать 20-летнего нападающего Мэттью Ткачака.

Ранее появилась информация, что команда из Вашингтона не намерена обменивать своего капитана. Позднее генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что клуб не будет пытаться выменять Овечкина.