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«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезон

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, итальянский специалист получил предложение от «ПСЖ». Отмечается, что столичный клуб готов платить 49-летнему наставнику 10 млн евро за сезон.

По сообщениям источника, Аллегри готов остаться в «Ювентусе», если клуб выполнит его требования по усилению состава. Источник уверяет, что встреча специалиста с генеральным директором клуба состоится в эту среду, 7 июня.

Также итальянец намерен обсудить вопрос своей заработной платы. Известно, что наставник получает в стане «Ювентуса» 5,5 млн евро в год. Аллегри хочет, чтобы клуб повысил его зарплату на 3 млн евро.

Ко всему прочему, источник сообщает, что нынешний наставник «ПСЖ» Унаи Эмери может сам покинуть клуб, так как рассматривает возможность ухода в «Рому», где должность спортивного директора занимает Рамон Родригес Мончи, с которым специалист работал в «Севилье». 

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