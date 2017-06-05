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Виталий Минаков: Рад победе над Силвой, но мои главные триумфы еще впереди

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал победу над бразильцем Антонью Силвой, с которым встретился 4 июня в рамках турнира в Санкт-Петербурге.

Напомним, представитель РФ во втором раунде отправил своего соперника в нокаут.

«Поединок был ровный и упорный. Несмотря на всю кажущуюся со стороны легкость, бой был действительно сложным для меня. Антонио очень сложный боец, опытный профессионал, прекрасно знающий свое дело. Я хорошо попал по нему еще в первом раунде, но не стал добивать, так как Силва готовил встречный удар – апперкот – и мне нельзя было давать ему прицелиться. Пришлось обороняться, осторожничать.

Рад победе, но мои главные триумфы еще впереди. Не выбираю, какой бой главнее или тяжелее, надо постепенно идти к своей цели. Как говорил мой тренер, если есть буханка хлеба, не надо съедать ее сразу, лучше откусывать по кусочку», – цитируют Минакова «Известия».

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