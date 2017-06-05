Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Маррэй- : -Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» рассчитывает подписать Ляказетта и ван Дейка

Источник:  The GuardianКомментарии

Перед следующим сезоном «Ливерпуль» рассчитывает серьезно усилить состав. Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает The Guardian, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в своей команде форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Из-за запрета на трансферы его не сможет подписать «Атлетико», который также интересовался игроком.

Кроме того, Клопп хочет видеть в своей команде голландского защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Ранее сообщалось, что вскоре команду пополнит Мохамед Салах, выступавший в прошлом сезоне за «Рому».

В минувшем сезоне 25-летний Виргил ван Дейк провел 30 матчей за «Саутгемптон» и забил четыре мяча.  26-летний Александр Ляказетт в 45 матчах за «Лион» забил 37 мячей и отдал пять результативных передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Балотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛБалотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манчини включил Снейдера в список желаемых трансферов «Зенита»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в летнее трансферное окно хочет заполучить полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.«Эвертон» проявляет интерес к МарезуПолузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Эвертона». Об этом сообщают британские СМИ.«Бавария» рассчитывает продать Косту и Саншеша за 75 миллионов евро«Бавария» готова расстаться с полузащитниками Дугласом Костой и Ренату Саншешем. При этом они рассчитывают выручить за них серьезные деньги.Салах станет игроком «Ливерпуля» в течение неделиКак сообщает Daily Telegraph, полузащитник сборной Египта Мохаммед Салах близок к переходу в «Ливерпуль».Коэнтрау близок к переходу в лиссабонский «Спортинг»Как сообщает AS, защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау этим летом вернется в Португалию.«Барселона» нацелилась на Ди МариюПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.«МЮ» готов продать Де Хеа в «Реал» за 80 млн фунтовГолкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть английский клуб этим летом.«Эвертон» заинтересован в покупке ВардиНападающий «Лестера» Джейми Варди может перейти в «Эвертон», сообщает Liverpool Echo.«Сток Сити» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата ПортугалииАнглийский футбольный клуб «Сток Сити» сделал предложение лучшему бомбардиру чемпионата Португалии, нападающему «Спортинга» Басу Досту, сообщает The Guardian.«Интер» не продаст Икарди меньше, чем за 110 миллионов евроМиланский «Интер» не продаст своего аргентинского нападающего Мауро Икарди меньше, чем за 110 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.Канунников и Терентьев станут игроками «Зенита» на следующей неделеПолузащитник «Рубина» Максим Канунников и защитник «Ростова» Денис Терентьев могут перейти в «Зенит».Салах близок к переходу в «Ливерпуль»Полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах вскоре станет игроком «Ливерпуля», сообщает в своем твиттере журналист beIN Sports Мохамед аль-Кавалени.Моуринью хочет обменять Де Хеа на Морату с доплатойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом в своем твиттере сообщил испанский журналист Гийом Балаге.Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг попал в сферу интересов «Фенербахче»Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг может продолжить карьеру в «Фенербахче». Об интересе турецкого клуба сообщает Sporun DiBi.Лукас Биглия может перейти в «Милан»В ближайшее время аргентинский полузащитник «Лацио» Лукас Биглия может сменит клубную прописку.Юрген Клопп: «Ливерпуль» обязан прибавлять в новом сезонеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от нового сезона.«Зенит» готов заплатить 45 миллионов евро за двух игроков «Интера»Полузащитник «Интера» Марсело Брозович и защитник Джейсон Мурильо попали в сферу интересов «Зенита».«Монако» не станет продавать Менди в «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» получил отказ от «Монако» на запрос о трансфере защитника Бенджамина Менди.Арда Туран согласился на переход в «Арсенал»Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала».
MMA
Виталий Минаков: Рад победе над Силвой, но мои главные триумфы еще впереди
Футбол
Букмекеры не видят явного фаворита в матче Венгрия – Россия
Футбол
«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезон
Хоккей
«Калгари» отправил запрос «Вашингтону» по обмену Овечкина
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Саутгемптон
Саутгемптонкалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Виргил ван Дейк
Виргил ван Дейквсе новости
Александр Ляказетт
Александр Ляказеттвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы