«Ливерпуль» рассчитывает подписать Ляказетта и ван Дейка
Перед следующим сезоном «Ливерпуль»
рассчитывает серьезно усилить состав. Об этом сообщают британские СМИ.
Как сообщает The Guardian,
главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в своей команде форварда «Лиона»
Александра Ляказетта. Из-за запрета на трансферы его не сможет подписать «Атлетико»,
который также интересовался игроком.
Кроме того, Клопп хочет видеть
в своей команде голландского защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Ранее
сообщалось, что вскоре команду пополнит Мохамед Салах, выступавший в прошлом
сезоне за «Рому».
В минувшем сезоне 25-летний
Виргил ван Дейк провел 30 матчей за «Саутгемптон» и забил четыре мяча. 26-летний Александр Ляказетт в 45 матчах за «Лион»
забил 37 мячей и отдал пять результативных передач.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически