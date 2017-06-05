«Ливерпуль» рассчитывает подписать Ляказетта и ван Дейка

Перед следующим сезоном «Ливерпуль» рассчитывает серьезно усилить состав. Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает The Guardian, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в своей команде форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Из-за запрета на трансферы его не сможет подписать «Атлетико», который также интересовался игроком.

Кроме того, Клопп хочет видеть в своей команде голландского защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Ранее сообщалось, что вскоре команду пополнит Мохамед Салах, выступавший в прошлом сезоне за «Рому».

В минувшем сезоне 25-летний Виргил ван Дейк провел 30 матчей за «Саутгемптон» и забил четыре мяча. 26-летний Александр Ляказетт в 45 матчах за «Лион» забил 37 мячей и отдал пять результативных передач.