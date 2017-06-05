Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Маррэй- : -Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марко Верратти: Поддержим игроков «Ювентуса» в сборной Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти готов поддержать своих партнеров по национальной команде из «Ювентуса» после проигранного финала Лиги чемпионов.

Напомним, 3 июня в Кардиффе туринский клуб уступил мадридскому «Реалу» (1:4).

«Конечно, нам жаль, но мы должны гордиться тем, что они достигли. «Ювентусу» предстоит начать все с нуля. В стане национальной сборной поддержим их должным образом», – приводит слова Верратти Football Italia.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезонНаставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНовые боссы «Зенита» не только запускают патриотические лозунги. Ключевую проблему состава решили максимально быстро.Коэнтрау близок к переходу в лиссабонский «Спортинг»Как сообщает AS, защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау этим летом вернется в Португалию.«Барселона» нацелилась на Ди МариюПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.«МЮ» готов продать Де Хеа в «Реал» за 80 млн фунтовГолкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может покинуть английский клуб этим летом.Александр Самедов: Первый тайм финала ЛЧ смотрели всей сборнойПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» со счетом 4:1.Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов (фото)После победы в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду в своем Instagram похвастался новой прической.«Ювентус» выиграл Лигу чемпионов. По доходам!«Ювентус» выиграл Лигу чемпионов. По доходам!«Советский спорт» продолжает серию публикаций об экономике спорта.«Ювентус» разбаловал агентов«Ювентус» разбаловал агентовЗарубежная пресса, которая зачастую уделяет немалое внимание экономике спорта, обратила внимание на любопытный феномен.Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Руслан Нигматуллин: Уверен, Буффон приложит максимум сил, чтобы победить в Лиге чемпионов на следующий сезонБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне может вновь попытаться выиграть Лигу чемпионов.Моуринью хочет обменять Де Хеа на Морату с доплатойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом в своем твиттере сообщил испанский журналист Гийом Балаге.Леонид Буряк: Финал получился неплохой, но счет слишком крупныйБывший полузащитник киевского «Динамо» и московского «Торпедо», победитель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года Леонид Буряк поделился впечатлениями после финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал» - 1:4.Джампьеро Вентура: «Ювентус» провел роскошный сезонГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов против «Реала».Лукас Васкес: Из-за отсутствия меня в заявке на финал спорить с Зиданом не сталФорвард «Реала» Лукас Васкес рассказал, как воспринял новость о том, что он не включен в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».Трагедия в Турине. Что произошло на самом деле?Трагедия в Турине. Что произошло на самом деле?Рассказываем самое главное из всего, что известно об этой трагедии.Ринат Билялетдинов: Зидан - лучший тренер годаБывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о наставнике «Реала» - Зинедине Зидане.Ринат Билялетдинов: «Ювентусу» не хватило физической готовностиБывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение «Ювентуса» мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов.Валерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» – эталон мирового футболаВалерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» – эталон мирового футболаБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от победы «Реала» над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.Валерий Рейнгольд: Роналду, конечно, лучше МессиБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Критиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
MMA
Виталий Минаков: Рад победе над Силвой, но мои главные триумфы еще впереди
Футбол
Букмекеры не видят явного фаворита в матче Венгрия – Россия
Футбол
«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезон
Хоккей
«Калгари» отправил запрос «Вашингтону» по обмену Овечкина
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Марко Верратти
Марко Верраттивсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости