Марко Верратти: Поддержим игроков «Ювентуса» в сборной Италии
Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти готов поддержать своих партнеров по национальной команде из «Ювентуса» после проигранного финала Лиги чемпионов.
Напомним, 3 июня в Кардиффе туринский клуб уступил мадридскому «Реалу» (1:4).
«Конечно, нам жаль, но мы должны гордиться тем, что они достигли. «Ювентусу» предстоит начать все с нуля. В стане национальной сборной поддержим их должным образом», – приводит слова Верратти Football Italia.
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