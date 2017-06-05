«Эвертон» проявляет интерес к Марезу
Полузащитник «Лестера» Рияд
Марез попал в сферу интересов «Эвертона». Об этом сообщают британские СМИ.
Как сообщает The Guardian,
Марез находится в списке игроков, которыми интересуются «ириски». Сам он
предпочел бы перейти в «Челси» или «Арсенал». Ранее сообщалось, что «Эвертон»
интересуется форвардом «Лестера» Джейми Варди. Марез до этого заявлял, что
хочет сменить клуб.
В минувшем сезоне 26-летний
Рияд Марез провел 48 матчей за «Лестер» и забил 10 мячей при семи голевых
передачах.
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