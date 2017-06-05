«Эвертон» проявляет интерес к Марезу

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «Эвертона». Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает The Guardian, Марез находится в списке игроков, которыми интересуются «ириски». Сам он предпочел бы перейти в «Челси» или «Арсенал». Ранее сообщалось, что «Эвертон» интересуется форвардом «Лестера» Джейми Варди. Марез до этого заявлял, что хочет сменить клуб.

В минувшем сезоне 26-летний Рияд Марез провел 48 матчей за «Лестер» и забил 10 мячей при семи голевых передачах.