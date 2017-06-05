«Ролан Гаррос». Женщины. 1/8 финала. Свитолина – Мартич, Суарес-Наварро – Халеп и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Мартич П. (Хорватия)
Место и дата
05 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Суарес Наварро К. (Испания) - Халеп С. (Румыния)
Место и дата
05 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Гарсия К. (Франция) - Корне А. (Франция)
Место и дата
05 июня 17:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - Плишкова К. (Чехия)
Место и дата
05 июня 17:30, , Онлайн-трансляция
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