Манчини включил Снейдера в список желаемых трансферов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в летнее трансферное окно хочет заполучить полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

По информации Fotomac, агент игрока Гвидо Альберс отправился в Стамбул, где он обсудит возможный трансфер с руководством турецкого клуба. Источник отмечает, что Манчини включил футболиста в список желаемых трансферов.

- С возрастом я становлюсь все лучше. Я провел фантастическое время в Турции, это мой дом в течение последних пяти лет, но большего сказать не могу. У меня очень хорошие отношения с президентом «Галатасарая», - приводит издание слова Снейдера, сказанные игроком голландским СМИ.

Напомним, голландский полузащитник играет в турецком клубе с 2013 года. В чемпионате страны-2016/2017 32-летний футболист провел 28 игр, где отметился 5 голами и 15 результативными передачами.

В сезоне 2013/2014 Снейдер играл в «Галатасарае» под руководством Манчини. Тогда голландец забил 12 голов в 28 матчах турецкой Суперлиги.

Контракт игрока с клубом из Стамбула действует до 30 июня 2018 года. Transfermarkt оценивает стоимость Снейдера в девять миллионов евро.