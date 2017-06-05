Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Маррэй- : -Хачанов
Футбол  Венгрия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Манчини включил Снейдера в список желаемых трансферов «Зенита»

Источник:  FotomacКомментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в летнее трансферное окно хочет заполучить полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

По информации Fotomac, агент игрока Гвидо Альберс отправился в Стамбул, где он обсудит возможный трансфер с руководством турецкого клуба. Источник отмечает, что Манчини включил футболиста в список желаемых трансферов.

- С возрастом я становлюсь все лучше. Я провел фантастическое время в Турции, это мой дом в течение последних пяти лет, но большего сказать не могу. У меня очень хорошие отношения с президентом «Галатасарая», - приводит издание слова Снейдера, сказанные игроком голландским СМИ.  

Напомним, голландский полузащитник играет в турецком клубе с 2013 года. В чемпионате страны-2016/2017 32-летний футболист провел 28 игр, где отметился 5 голами и 15 результативными передачами.

В сезоне 2013/2014 Снейдер играл в «Галатасарае» под руководством Манчини. Тогда голландец забил 12 голов в 28 матчах турецкой Суперлиги.

Контракт игрока с клубом из Стамбула действует до 30 июня 2018 года. Transfermarkt оценивает стоимость Снейдера в девять миллионов евро. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Балотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛБалотелли перейдет в «Зенит» или «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит»: Данни – настоящая легенда клубаПетербургский «Зенит» подтвердил на официальном сайте уход полузащитника Мигеля Данни после истечения срока контракта.Экс-игрок «Зенита»: Для Кержакова приход Манчини – последний шанс сыграть на ЧМ-2018Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что 34-летний форвард Александр Кержаков может вернуться в основу питерского клуба при новом тренере.Данни объявил об уходе из «Зенита»Капитан «Зенита» Мигель Данни сообщил на своей странице в инстаграме о решении уйти из петербургского клуба после завершения срока контракта.Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНовые боссы «Зенита» не только запускают патриотические лозунги. Ключевую проблему состава решили максимально быстро.«Химки» вышли в финал Лиги ВТБ, Нобоа перешел в «Зенит», а «Голден Стэйт» вновь обыграл «Кливленд». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Вячеслав Мельников: Нобоа же 32 года, сложно сказать, усиление ли этоБывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал переход Кристиана Нобоа из «Ростова» в «Зенит».Кристиан Нобоа: Разговоры о переходе в «Зенит» шли еще год назадПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Канунников и Терентьев станут игроками «Зенита» на следующей неделеПолузащитник «Рубина» Максим Канунников и защитник «Ростова» Денис Терентьев могут перейти в «Зенит».Кристиан Нобоа: Надеюсь у «Ростова» все будет хорошоПолузащитник Кристиан Нобоа пожелал удачи своему бывшему клубу.Официально: Нобоа перешел в «Зенит»Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»«Несправедливо, что «Зенит» – не в Евролиге». Радость и сочувствие «Химок»Карасев сбежал от журналистов, Иванович не вспомнил, когда отыгрывался с 0-2 в плей-офф, а Швед назвал козырь «Химок» перед ЦСКА.Алексей Сорокин: Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. Отставания по графику нетГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе работ по замену газона на стадионе «Санкт-Петербург».«Зенит» готов заплатить 45 миллионов евро за двух игроков «Интера»Полузащитник «Интера» Марсело Брозович и защитник Джейсон Мурильо попали в сферу интересов «Зенита».Кокорин и Тимощук посетили финал Лиги чемпионовНападающий «Зенита» Александр Кокорин и тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук на своих страницах в инстаграме выложили фотографии со стадиона «Миллениум», где проходит финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал».Константин Сарсания: Дзюба в понедельник обсудит свою травму с врачами командыСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что форвард сборной России и питерского клуба обсудит свою травму с врачами команды.Джеко собирается остаться в «Роме»Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не планирует рассматривать предложения о переходе в другой клуб во время летнего трансферного окна.Валерий Газзаев: У Манчини есть своя философия игрыБывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о последних изменениях в «Зените».Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить ДзюбуВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.Константин Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и ДжекоСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе питерского клуба к нападающим футбольных клубов «Ницца» и «Рома» Марио Балотелли и Эдину Джеко.
MMA
Виталий Минаков: Рад победе над Силвой, но мои главные триумфы еще впереди
Футбол
Букмекеры не видят явного фаворита в матче Венгрия – Россия
Футбол
«ПСЖ» предложил Аллегри 10 млн евро за сезон
Хоккей
«Калгари» отправил запрос «Вашингтону» по обмену Овечкина
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Галатасарай
Галатасарайкалендарьстатистика
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Уэсли Снейдер
Уэсли Снейдервсе новости