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Виктория Лопырева: Россия готова к проведению Кубка конфедераций

Источник:  Газета.RuКомментарии

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сказала, что Россия готова провести Кубок конфедераций 2017 года.

«Я побывала во всех городах, которые будут принимать Кубок конфедераций, и могу сказать, что мы готовы к такому грандиозному футбольному празднику. Открытие, как вы знаете, пройдет в Санкт-Петербурге 17 июня. Не знаю, имею ли я право разобрать все секреты, но церемония будет довольно непродолжительной. Я приму в ней непосредственное участие», - сказала Лопырева в интервью «Газете.Ru».

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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