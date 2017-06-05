Виктория Лопырева: Россия готова к проведению Кубка конфедераций
Посол ЧМ-2018 Виктория
Лопырева сказала, что Россия готова провести Кубок конфедераций 2017 года.
«Я побывала во всех городах, которые будут принимать Кубок конфедераций, и могу сказать, что мы готовы к такому грандиозному футбольному празднику. Открытие, как вы знаете, пройдет в Санкт-Петербурге 17 июня. Не знаю, имею ли я право разобрать все секреты, но церемония будет довольно непродолжительной. Я приму в ней непосредственное участие», - сказала Лопырева в интервью «Газете.Ru».
Кубок конфедераций 2017 года
пройдет в России с 17 июня по 2 июля.
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