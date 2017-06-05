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«Барселона» претендует на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Дембеле

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует этим летом приобрести полузащитника сборной Франции Османа Дембеле.

Согласно источнику, каталонский клуб хочет воспользоваться уходом из стана «шмелей» немецкого специалиста Томаса Тухеля, при котором хавбек был куплен у «Ренна».

Отмечается, что также в этом вопросе особую роль сыграет возможный отъезд форварда Пьера-Эмерика Обамеянга. 

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Боруссию» 49 матчей, забил 10 голов и отдал 21 голевую передачу. Его трансферный лист оценивается в 28 млн евро, а контракт с немецким клубом истекает в 2021 году.

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