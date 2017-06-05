«Ролан Гаррос». Мужчины. 1/8 финала. Маррэй – Хачанов, Вавринка – Монфис и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Хачанов К. (Россия) - 0:0 1-й сет
Место и дата
05 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Вердаско Ф. (Испания) - Нисикори К. (Япония)
Место и дата
05 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Монфис Г. (Франция)
Место и дата
05 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Андерсон К. (ЮАР) - Чилич М. (Хорватия)
Место и дата
05 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически