Тристан Томпсон: Я буду продолжать биться

Форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон поделился мнением о своей игре в матче с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Они просто очень хороши, делают огромную работу, выключая меня из игры опекой двух или трех игроков. В таких условиях бороться за подбор очень трудно. Я должен продолжать бороться», - цитирует Томпсона ESPN.

Во втором матче финальной серии НБА «Уорриоз» победили «Кавальерс» со счетом 132:113.

Томпсон за 21 минуту на площадке набрав восемь очков, сделал четыре подбора и отдал одну результативную передачу.