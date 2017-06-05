Константин Сарсания: Решение не продлевать контракт с Данни принял новый тренерский штаб «Зенита»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания объяснил, почему сине-бело-голубые не продлили контракт с Мигелем Данни, который ранее объявил об уходе из клуба.

- Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно.

От имени руководства клуба я бы хотел поблагодарить Данни за все, что он сделал для «Зенита», и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Я имел прямое отношение к подписанию контракта Данни с «Зенитом» в 2008 году, и уже спустя несколько дней после перехода он своей прекрасной игрой принес клубу победу в Суперкубке УЕФА. Затем он выиграл с «Зенитом» практически все, что только возможно в России. Данни - пример того, какие легионеры должны выступать в чемпионате России. Я знаю, что у него есть предложения от ряда клубов. Не думаю, что он продолжит карьеру в России.

Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, Данни выступал за «Зенит» с августа 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов. Контракт футболиста с петербургским клубом официально истечет 30 июня.

1 июня на пост главного тренера «Зенита» был назначен Роберто Манчини. Итальянец подписал трехлетний контракт с возможностью продления на два года. Ранее 52-летний специалист возглавлял «Фиорентину», «Лацио», «Интер» (дважды), «Манчестер Сити» и «Галатасарай».

Ранее петербургский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с экс-полузащитником «Рубина», «Динамо» и «Ростова» Кристианом Нобоа.