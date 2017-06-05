Лионель Месси: Энрике назвал меня лучшим игроком мира после матча с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поведал о словах бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике после матча с «Реалом».



«Энрике сказал мне тогда, что я лучший игрок в истории футбола», - цитирует Месси Marca.

Напомним, в матче 33 тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Реал» со счетом 3:2, а Месси отметился дублем.



Луис Энрике покинул свой пост после окончания чемпионата, в котором каталонцы финишировали на втором месте.



Новым главным тренером сине-гранатовых назначен Эрнесто Вальверде.