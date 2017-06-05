Лионель Месси: Энрике назвал меня лучшим игроком мира после матча с «Реалом»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поведал о
словах бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике после матча с «Реалом».
«Энрике сказал мне тогда, что я лучший игрок в истории футбола», - цитирует Месси Marca.
Напомним, в матче 33 тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Реал»
со счетом 3:2, а Месси отметился дублем.
Луис Энрике покинул свой пост после окончания чемпионата, в котором каталонцы
финишировали на втором месте.
Новым главным тренером сине-гранатовых назначен Эрнесто Вальверде.
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция