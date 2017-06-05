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Лионель Месси: Энрике назвал меня лучшим игроком мира после матча с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси  поведал о словах бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике после матча с «Реалом».

«Энрике сказал мне тогда, что я лучший игрок в истории футбола», - цитирует Месси Marca.

Напомним, в матче 33 тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде переиграла «Реал» со счетом 3:2, а Месси отметился дублем.

Луис Энрике покинул свой пост после окончания чемпионата, в котором каталонцы финишировали на втором месте.

Новым главным тренером сине-гранатовых назначен Эрнесто Вальверде.

Матч

Реал - Барселона - 2:3 (1:1)

Голы

Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).

Состав

Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90

Удаления:

Рамос, 78 - нет

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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