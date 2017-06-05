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Виктория Лопырева: Очень рада, что «Спартак» вернул себе чемпионство

Источник:  Газета.RuКомментарии

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева сказала, что рада чемпионству «Спартака».

«Очень рада, что спустя 16 лет ребятам («Спартаку») удалось вернуть себе чемпионство. Мне особенно приятно, что я стала первой женщиной в истории российского футбола, которой было позволено символически открыть матч. И это была именно игра «Спартака» с «Томью».

Это было очень волнительно. Считается, что женщина в футболе, как женщина на корабле, к несчастью. Но ребята выиграли. Надеюсь, что я принесла им удачу», - сказала Лопырева в интервью «Газете.Ru».

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