Виктория Лопырева: Очень рада, что «Спартак» вернул себе чемпионство
Посол ЧМ-2018 Виктория
Лопырева сказала, что рада чемпионству «Спартака».
«Очень рада, что спустя 16 лет
ребятам («Спартаку») удалось вернуть себе чемпионство. Мне особенно приятно,
что я стала первой женщиной в истории российского футбола, которой было
позволено символически открыть матч. И это была именно игра «Спартака» с «Томью».
Это было очень волнительно. Считается,
что женщина в футболе, как женщина на корабле, к несчастью. Но ребята выиграли.
Надеюсь, что я принесла им удачу», - сказала Лопырева в интервью «Газете.Ru».
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